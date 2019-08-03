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"Заря" арендовала футболиста "Динамо"

Сегодня, 14:25

Назарий Русин отправится в Запорожье

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Заря" арендовала футболиста "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD Футбол Назарий Русин отправится в Запорожье

Украинский нападающий киевского"Динамо" Назарий Русин на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Об этом сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение рассчитано на сезон 2019-2020.

Определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы

В "Заре" Русин будет выступать в футболке с номером 31. В прошлом сезоне 20-летний Русин провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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Назарий Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год. Затем подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017-м году в матче Лиги Европы против албанского "Шкендербеу".

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Фото: Getty Images

Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:

Также вчера своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы узнал "Мариуполь". Команда Александра Бабича сыграет с голландским "АЗ Алкмар", который по суме двух матчей оказался сильнее шведского "Хеккена".

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Динамо Киев Заря Луганск Назарий Русин

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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