"Заря" арендовала футболиста "Динамо"

Украинский нападающий киевского"Динамо" Назарий Русин на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Об этом сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение рассчитано на сезон 2019-2020.
Определился следующий соперник команды Скрипника в Лиге Европы
В "Заре" Русин будет выступать в футболке с номером 31. В прошлом сезоне 20-летний Русин провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Назарий Русин является воспитанником футбольного клуба "Львов" за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год. Затем подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в составе киевлян в 2017-м году в матче Лиги Европы против албанского "Шкендербеу".
Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:
Также вчера своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы узнал "Мариуполь". Команда Александра Бабича сыграет с голландским "АЗ Алкмар", который по суме двух матчей оказался сильнее шведского "Хеккена".
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