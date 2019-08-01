После выездной победы со счетом 3:1 команде Виктора Скрипника нужно закрепить успех в ответном поединке в Запорожье

"Заря" в новом сезоне пока идет со 100% результатом. Фото ФК "Заря"

"Заря" – "Будучность": онлайн ответного матча квалификации Лиги Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F 2019-08-01T11:22:35+03:00 Футбол После выездной победы со счетом 3:1 команде Виктора Скрипника нужно закрепить успех в ответном поединке в Запорожье

Сегодня "Заря" сыграет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Первый, выездной матч, команда Виктора Скрипника выиграла со счетом 3:1. Игра "Заря" – "Ворскла" пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и начнется в 19:00. Мы проведем текстовый онлайн с комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Заря" – "Будучность"

"Заря" – "Будучность": обзор первого матча

"Заря" – "Будучность": прогноз букмекеров. Эксперты считают, что украинский клуб сможет выиграть и ответный матч. Так, коэффициент на победу "Зари" составляет всего 1.28, тогда как на победу гостей можно сделать ставку с коэффициентом 11.50, а на ничью – 5.40. Ставки на выход "Зари" в следующий раунд отбора Лиги Европы не принимаются – букмекеры считают это делом решенным. А рискнуть и поставить на "Будучность" можно с внушительным коэффициентом 33!

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"Заря" – "Будучность" и еще 45 поединков: расписание всех ответных матчей 2-го квалифай-раунда Лиги Европы

"Заря" и "Будучность" во внутренних чемпионатах. Для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев.

В свою очередь, "Будучность", занявшая в прошлом сезоне второе место в чемпионате Черногории, в новом сезоне пока не стартовала. В первом туре команде предстоит сыграть через через день – уже 3 августа! Ее соперником по домашнему поединку станет "Рудар".

Тренировка "Зари" накануне матча:

Тренер "Зари" – об ответном матче в Лиге Европы: "Еще не все решено"

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