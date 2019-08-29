"Заря" – "Эспаньол": где смотреть ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы

"Заря" vs "Эспаньол" / Фото: Getty Images

В четверг, 29 мая, на "Славутич-Арене" в Запорожье состоится ответный матч за выход в групповой турнир Лиги Европы "Заря" – "Эспаньол". Начало встречи – в 20:00. После гостевого поражения недельной давности со счетом 1:3 "Заре" нужно только побеждать, причем с разницей в более чем один мяч. Онлайн матча "Заря" – "Эспаньол" с видео голов будет доступен на нашем сайте.

Напомним, после первого матча этих команд букмекеры понизили и так невысокие шансы "Зари" на попадание в группу Лиги Европы. На то, что луганчане выйдут в следующий раунд, установлен коэффициент 9.30, тогда как на "Эспаньол" – 1.06. Если перевести эти числа в проценты, то шансы "Зари" сыграть в групповом этапе Лиги Европы составляют всего 10 процентов.

Обзор матча "Эспаньол" - "Заря" - 3:1.

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Отметим, что в прямом эфире ответный матч "Зари" и "Эспаньола" 29 августа будет транслировать телеканал УНИАН. Кроме того, в YouTube встречу покажет канал Football Hub.

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Как мы писали ранее, для выхода в основную сетку Лиги Европы Скрипнику нужен подвиг, какого не было 35 лет. Если луганчанам удастся пройти отыграться после гостевых 1:3, то они станут всего лишь вторым украинским клубом, с честью вышедшим из подобной ситуации. Прежде на такое сподобился лишь "Днепр" в далеком уже сезоне-1984/85 - после 1:3 в гостях домашний реванш 2:0 с болгарским "Левски".

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в УПЛ со счетом 3:1

Смотрите, как "Эспаньол" проиграл "Севилье" со счетом 0:2

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