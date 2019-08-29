"Заря" – "Эспаньол" и еще 20 битв за Лигу Европы: расписание и результаты ответных игр раунда плей-офф

В четверг, 29 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых станут известны все участники группового этапа второго по значимости еврокубка. От Украины там точно выступят "Динамо" и "Александрия". Компанию им может составить "Заря", если 29 августа совершит чудо – отыграется за 1:3 недельной давности от "Эспаньола".
"Заря" – "Эспаньол": где смотреть ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы
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Лига Европы-2019/2020. Раунд плей-офф. Ответные матчи
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Четверг, 29 августа
- 19:00 "Карабах" – "Линфилд"
- Первый матч – 2:3
- 19:45 "Рига" – "Копенгаген"
- Первый матч – 1:3
- 20:00 АИК – "Селтик"
- Первый матч – 0:2
- 20:00 ПАОК – "Слован" Бр
- Первый матч – 0:1
- 20:00 БАТЭ – "Астана"
- Первый матч – 0:3
- 20:00 "Аполлон" Л – ПСВ
- Первый матч – 0:3
- 20:00 "Заря"- "Эспаньол"
- Первый матч – 1:3
- 20:00 "Мольде" – "Партизан"
- Первый матч – 1:2
- 20:00 "Бней Иегуда" – "Мальме"
- Первый матч – 0:3
- 20:15 "Спартак" М – "Брага"
- Первый матч – 0:1
- 20:30 "Трабзонспор" – АЕК
- Первый матч – 3:1
- 20:30 "Хапоэль" Б-Ш – "Фейеноорд"
- Первый матч – 0:3
- 20:30 "Антверпен" – "АЗ Алкмар"
- Первый матч – 1:1
- 21:00 "Ференцварош" – "Судува"
- Первый матч – 0:0
- 21:00 "Дюделанж" – "Арарат-Армения"
- Первый матч – 1:2
- 21:00 "Риека" – "Гент"
- Первый матч – 1:2
- 21:15 "Марибор" - "Лудогорец"
- Первый матч – 0:0
- 21:30 "Айнтрахт" Ф – "Страсбур"
- Первый матч – 0:1
- 21:45 "Вулверхэмптон" – "Торино"
- Первый матч – 3:2
- 21:45 "Рейнджерс" – "Легия"
- Первый матч – 0:0
- 22:00 "Витория" – "Стяуа"
- Первый матч – 0:0
Напомним, обладателем первого еврокубкового трофея этого сезона стал "Ливерпуль", в матче за Суперкубок Европы по пенальти одолевший "Челси".
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