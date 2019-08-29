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"Заря" – "Эспаньол" и еще 20 битв за Лигу Европы: расписание и результаты ответных игр раунда плей-офф

29 августа, 15:57

Определяются последние участники группового этапа второго по значимости еврокубка

В четверг, 29 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых станут известны все участники группового этапа второго по значимости еврокубка. От Украины там точно выступят "Динамо" и "Александрия". Компанию им может составить "Заря", если 29 августа совершит чудо – отыграется за 1:3 недельной давности от "Эспаньола".

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Фото: открытые источники

Четверг, 29 августа

  • 19:00 "Карабах" – "Линфилд"
  • Первый матч – 2:3
  • 19:45 "Рига" – "Копенгаген"
  • Первый матч – 1:3
  • 20:00 АИК – "Селтик"
  • Первый матч – 0:2
  • 20:00 ПАОК – "Слован" Бр
  • Первый матч – 0:1
  • 20:00 БАТЭ – "Астана"
  • Первый матч – 0:3
  • 20:00 "Аполлон" Л – ПСВ
  • Первый матч – 0:3
  • 20:00 "Заря"- "Эспаньол"
  • Первый матч – 1:3
  • 20:00 "Мольде" – "Партизан"
  • Первый матч – 1:2
  • 20:00 "Бней Иегуда" – "Мальме"
  • Первый матч – 0:3
  • 20:15 "Спартак" М – "Брага"
  • Первый матч – 0:1
  • 20:30 "Трабзонспор" – АЕК
  • Первый матч – 3:1
  • 20:30 "Хапоэль" Б-Ш – "Фейеноорд"
  • Первый матч – 0:3
  • 20:30 "Антверпен" – "АЗ Алкмар"
  • Первый матч – 1:1
  • 21:00 "Ференцварош" – "Судува"
  • Первый матч – 0:0
  • 21:00 "Дюделанж" – "Арарат-Армения"
  • Первый матч – 1:2
  • 21:00 "Риека" – "Гент"
  • Первый матч – 1:2
  • 21:15 "Марибор" - "Лудогорец"
  • Первый матч – 0:0
  • 21:30 "Айнтрахт" Ф – "Страсбур"
  • Первый матч – 0:1
  • 21:45 "Вулверхэмптон" – "Торино"
  • Первый матч – 3:2
  • 21:45 "Рейнджерс" – "Легия"
  • Первый матч – 0:0
  • 22:00 "Витория" – "Стяуа"
  • Первый матч – 0:0

Напомним, обладателем первого еврокубкового трофея этого сезона стал "Ливерпуль", в матче за Суперкубок Европы по пенальти одолевший "Челси".

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Лига Европы Заря Луганск Эспаньол

Источник: Сегодня|Спорт

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