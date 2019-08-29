"Заря" – "Эспаньол": Скрипнику нужен подвиг, какого не было 35 лет

К ответной игре с испанцами «Заря» подходит с Русиным, фартовым рефери и всего 10 процентами от букмекеров

Виктор Скрипник и его команда / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы в Запорожье "Заря" попытается отыграть гандикап "Эспаньола" после 1:3 недельной давности в Барселоне. Если это удастся, луганчане станут всего лишь вторым украинским клубом, с честью вышедшим из подобной ситуации.

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Прежде на такое сподобился лишь "Днепр" в далеком уже сезоне-1984/85 - после 1:3 в гостях домашний реванш 2:0 с болгарским "Левски". А последней нашей командой, которой подобное не удалось, стало прошлогоднее "Динамо" на этой же стадии еврокубков (только в ЛЧ): ответом "Аяксу" на амстердамские 1:3 была нулевая домашняя ничья.

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Вероятность выхода луганчан в групповой этап Лиги Европы букмекеры оценивают всего в 10%. Тренер "Зари" Виктор Скрипник говорит: "До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать".

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В этой борьбе луганчане смогут рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Назария Русина, который должен усилить атакующий потенциал хозяев. Кстати, судить матч будет фартовый для луганчан арбитр из Румынии Раду Петреску. Четыре года назад "Заря" при нем обыграла в квалификации ЛЕ бельгийский "Шарлеруа" со счетом 2:0 - тем самым, который очень бы устроил луганчан сегодня.

Смотрите, как "Заря" в УПЛ обыграла "Колос" со счетом 3:1

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