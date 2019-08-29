Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

"Заря" – "Эспаньол": Скрипнику нужен подвиг, какого не было 35 лет

29 августа, 09:49

Кинзерский Эдуард , Артем Стинговский

К ответной игре с испанцами «Заря» подходит с Русиным, фартовым рефери и всего 10 процентами от букмекеров

Виктор Скрипник и его команда

Виктор Скрипник и его команда / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы в Запорожье "Заря" попытается отыграть гандикап "Эспаньола" после 1:3 недельной давности в Барселоне. Если это удастся, луганчане станут всего лишь вторым украинским клубом, с честью вышедшим из подобной ситуации.

Читайте также: "Шахтер" начинает: сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Состав корзин

Прежде на такое сподобился лишь "Днепр" в далеком уже сезоне-1984/85 - после 1:3 в гостях домашний реванш 2:0 с болгарским "Левски". А последней нашей командой, которой подобное не удалось, стало прошлогоднее "Динамо" на этой же стадии еврокубков (только в ЛЧ): ответом "Аяксу" на амстердамские 1:3 была нулевая домашняя ничья.

Реклама

Вероятность выхода луганчан в групповой этап Лиги Европы букмекеры оценивают всего в 10%. Тренер "Зари" Виктор Скрипник говорит: "До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать".

В тренде
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Фото: О. Иващенко

Читайте также: "Эспаньол" – "Заря": видео голов и обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы

В этой борьбе луганчане смогут рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Назария Русина, который должен усилить атакующий потенциал хозяев. Кстати, судить матч будет фартовый для луганчан арбитр из Румынии Раду Петреску. Четыре года назад "Заря" при нем обыграла в квалификации ЛЕ бельгийский "Шарлеруа" со счетом 2:0 - тем самым, который очень бы устроил луганчан сегодня.

Смотрите, как "Заря" в УПЛ обыграла "Колос" со счетом 3:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига Европы Заря Луганск Эспаньол СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...