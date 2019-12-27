"Заря" хочет бесплатно заполучить соотечественника главного "алкоголика" "Динамо"

Крис Филиппс. Фото: ФК "Легия"

Луганская "Заря" проявляет интерес к опорному полузащитнику варшавской "Легии". Этим игроком является представитель сборной Люксембурга Крис Филиппс. "Заря" уже сделала предложение относительно трансфера 25-летнего игрока.

Отметим, что в чемпионате Украины уже выступают три игрока из Люксембурга. Самый известный из них – Жерсон Родригес из "Динамо". Руководство киевлян возлагало большие надежды на вингера, но оправдать ожидания он пока не сумел. Более того, форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите, как сборная Люксембурга играла с Украиной:

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Филиппс 31 декабря получит статус свободного агента и потенциальному работодателю может достаться абсолютно бесплатно. В то же время полузащитник может еще на один сезон продлить отношения с "Легией", ведь такой пункт предусмотрен в его контракте. Но этот вариант будет актуален в том случае, если Филиппс не сумеет договориться с новым клубом.

Ранее мы писали, что вратарь "Зари" пообещал, что в следующем году команда выйдет в Лигу чемпионов. Никита Шевченко сожалеет, что не удалось попасть в группу Лиги Европы, но уже настраивается на главный еврокубковый турнир.

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