"Заря" на сборах сыграет четыре товарищеских матча
Луганчане будут готовиться к весенней части УПЛ в Турции
Сегодня луганская "Заря" отправилась в Турцию, где проведет ближайшие две недели. Наставник команды Юрий Вернидуб взял на сборы следующих футболистов: Луис Фелипе, Олег Чуваев, Заури Махарадзе, Максим Лунев, Богдан Леднев, Леван Арвеладзе, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Вячеслав Чечер, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Артем Громов, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Неманья Иванович, Максим Белый, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Тимофей Сухарь, Максим Казаков, Дмитрий Литвин, Сергей Майборода, Александр Караваев, Филипп Будковский, Рафаэль, Силас, Леонардо, Дмитрий Мацапура, Игорь Загоруйко.
"В Турции начнем конкретную работу с мячами. Первые недели будем уделять техническому аспекту больше внимания. Будет и беговая работа. От нее никуда не деться. Скоростно-силовая работа. Вторая неделя – это работа тактическая. Есть четыре игры. Но хочется вести ребят к играм постепенно", – заявил Вернидуб.
На сборах "Заря" проведет четыре товарищеских матча. Начнут со встречи с латвийской командой "Лиепая" 24 января. Затем 27 января встретится с сербским "Вождовац". Третий соперник луганчан сербский "Пролетер", эта встреча состоится 30 января. И с польским "Пястом" луганчане сыграют 2 февраля.
Ранее мы писали, что киевское "Динамо" на сборах разгромило немецкий "Бохум".
Вы сейчас просматриваете новость " "Заря" на сборах сыграет четыре товарищеских матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"