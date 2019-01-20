"Заря" на сборах сыграет четыре товарищеских матча

Луганчане будут готовиться к весенней части УПЛ в Турции

"Заря" на сборах сыграет четыре товарищеских матча //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4c0/d4c/5c44c0d4cb67e.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4c0/d4c/5c44c0d4cb67e.jpg 2019-01-20T20:41:47+02:00 Футбол Луганчане будут готовиться к весенней части УПЛ в Турции

Сегодня луганская "Заря" отправилась в Турцию, где проведет ближайшие две недели. Наставник команды Юрий Вернидуб взял на сборы следующих футболистов: Луис Фелипе, Олег Чуваев, Заури Махарадзе, Максим Лунев, Богдан Леднев, Леван Арвеладзе, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Вячеслав Чечер, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Артем Громов, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Неманья Иванович, Максим Белый, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Тимофей Сухарь, Максим Казаков, Дмитрий Литвин, Сергей Майборода, Александр Караваев, Филипп Будковский, Рафаэль, Силас, Леонардо, Дмитрий Мацапура, Игорь Загоруйко.

"В Турции начнем конкретную работу с мячами. Первые недели будем уделять техническому аспекту больше внимания. Будет и беговая работа. От нее никуда не деться. Скоростно-силовая работа. Вторая неделя – это работа тактическая. Есть четыре игры. Но хочется вести ребят к играм постепенно", – заявил Вернидуб.

На сборах "Заря" проведет четыре товарищеских матча. Начнут со встречи с латвийской командой "Лиепая" 24 января. Затем 27 января встретится с сербским "Вождовац". Третий соперник луганчан сербский "Пролетер", эта встреча состоится 30 января. И с польским "Пястом" луганчане сыграют 2 февраля.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" на сборах разгромило немецкий "Бохум".

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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