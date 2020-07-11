"Заря" обошла "Динамо" в борьбе за Лигу чемпионов, одержав важную победу в Киеве

Луганчане обыграли "Колос" и вышли на второе место - смотрите видео голов поединка на "Оболонь-Арене"

В чемпионате Украины по футболу состоялся первый поединок 30-го тура. "Колос" из села Ковалевка на "Оболонь-Арене" в Киеве проиграл луганской "Заре" со счетом 0:2. Оба мяча у победителей, в начале и в конце первого тайма, забил 24-летний полузащитник Владислав Кочергин.

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Эта победа позволила "Заре" занять второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, позволяющее попасть в квалификацию Лиги чемпионов, обойдя на 2 очка "Десну" и "Динамо". Но у этих клубов имеется по одной игре в запасе.

Смотрите видео голов матча "Колос" – "Заря" (0:2)

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Ранее "Заря" резко раскритиковала украинских судей и заявила о потере из-за них 10 очков. Луганский клуб считает, что служители спортивной Фемиды относятся к нему предвзято. Особенно досталось Екатерине Монзуль.

Также мы писали, что победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" позволила "Десне" гарантировать первое в истории участие в еврокубках. Кроме того, уже понятно, что в плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7 места, а 5-8 места. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

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