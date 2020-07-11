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"Заря" обошла "Динамо" в борьбе за Лигу чемпионов, одержав важную победу в Киеве

11 июля, 18:57

Олег Люлька Олег Люлька

Луганчане обыграли "Колос" и вышли на второе место - смотрите видео голов поединка на "Оболонь-Арене"

В чемпионате Украины по футболу состоялся первый поединок 30-го тура. "Колос" из села Ковалевка на "Оболонь-Арене" в Киеве проиграл луганской "Заре" со счетом 0:2. Оба мяча у победителей, в начале и в конце первого тайма, забил 24-летний полузащитник Владислав Кочергин.

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Эта победа позволила "Заре" занять второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, позволяющее попасть в квалификацию Лиги чемпионов, обойдя на 2 очка "Десну" и "Динамо". Но у этих клубов имеется по одной игре в запасе.

Смотрите видео голов матча "Колос" – "Заря" (0:2)

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Ранее "Заря" резко раскритиковала украинских судей и заявила о потере из-за них 10 очков. Луганский клуб считает, что служители спортивной Фемиды относятся к нему предвзято. Особенно досталось Екатерине Монзуль.

Также мы писали, что победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" позволила "Десне" гарантировать первое в истории участие в еврокубках. Кроме того, уже понятно, что в плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7 места, а 5-8 места. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
30
13
4
13
36
40
-4
43
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П В
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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