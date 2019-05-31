"Заря" объявила об увольнении Вернидуба с поста главного тренера

Тренер возглавлял команду с 2011 года и приводил к бронзовым медалям чемпионата Украины

Юрий Вернидуб. Фото: AFP

Луганская "Заря" объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора экс-наставника с президентом клуба Евгением Геллером.

Напомним, что в ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером команды.

За время пребывания в "Заре" Юрия Вернидуба луганчане достигли ранее небывалых высот. Играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата.

"Заря" завершила сезон поражение от "Мариуполя" (1:3), что не позволило команде сохранить четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В Лиге Европы луганчане будут стартовать со второго квалификационного раунда.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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