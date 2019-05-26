"Заря" одержала волевую победу над "Александрией"

Пропустив быстрый гол, команда Юрия Вернидуба ответила тремя забитыми мячами в ворота бронзового призера Премьер-лиги

"Заря" обыграла "Александрию" со счетом 3:1. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В предпоследнем туре чемпионата Украины по футболу "Заря" обыграла бронзового призера Премьер-лиги "Александрию". Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершился со счетом 3:1 в пользу команды Юрия Вернидуба.

Гости первыми открыли счет: на 12-й минуте отличился Алексей Довгий. "Заря" смогла отыграться и выйти вперед уже в первом тайме после точных ударов Артема Громова (29) и Максима Лунева (44). В середине второго тайма окончательный счет установил Дмитрий Хомченовский (66).

В параллельном матче 31 тура украинской Премьер-лиги конкурент "Зари" в борьбе за четвертую строчку в турнирной таблице – "Мариуполь" – в гостях был разгромлен "Шахтером" (0:4). Таким образом, ситуация в таблице такая: "Заря" занимает четвертое место с 43 очками, "Мариуполь" – пятое, имея на три очка меньше. В последнем туре "Мариуполь" и "Заря" сыграют друг с другом. В свою очередь, "Александрия" 30 мая сыграет с "Динамо" на своем поле.

"Заря" – "Александрия" – 3:1 (2:1)

Голы: Громов (29), Лунев (44), Хомченовский (68) – Довгий (12)

Желтые карточки: Вернидуб (22), Громов (58), Чайковский (74), Силас (83) – Гречишкин (6), Лучкевич (20), Бухал (49), Бабогло (58)

Напомним, что "Шахтер" за три тура до завершения чемпионата Украины гарантировал себе чемпионство. Кроме того, команда Паулу Фонсеки в этом сезоне завоевала и Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" (4:0).

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