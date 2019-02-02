"Заря" отдала своего нападающего в аренду лидеру чемпионата Словакии
За полгода в Украине бразилец забил четырем мяча
Бразильский нападающий луганской "Зари" Рафаэль Силва перешел на правах аренды с правом дальнейшего выкупа в словацкий футбольный клуб "Слован" из Братиславы. "Слован" на данный момент является лидером словацкого чемпионата, опережая ближайшего конкурента на 8 очков.
В нынешнем сезоне Рафаэль провел в составе луганской команды 11 матчей в чемпионате, забив 2 гола. Столько же голов он забил в квалификации Лиги Европы, проведя 4 игры за "Зарю". Напомним, что бразилец пополнил состав "Зари" только прошлым летом.
Отметим, что во время зимней паузы "Заря" существенно усилила свой состав. Ране мы писали, что Игорь Чайковский в третий раз перешел в "Зарю". Последним клубом полузащитника был махачкалинский "Анжи".
Также сообщалось, что форвард "Шахтера" Филипп Будковский снова будет выступать за "Зарю". Будковский уже защищал цвета луганского клуба с 2014 по 2016 года.
Перед этим в "Зарю" вернулся защитник Максим Белый. Украинец уже выступал за луганский клуб с 2011 по 2015 год, а предыдущей командой был "Мариуполь".
Кроме этого "Заря" подписала контракт с нападающим из Сербии. Неманья Иванович будет выступать в Украине на протяжении двух лет.
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