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"Заря" отдала своего нападающего в аренду лидеру чемпионата Словакии

Вчера, 11:59

За полгода в Украине бразилец забил четырем мяча

Рафаэль Силва
Рафаэль Силва. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
"Заря" отдала своего нападающего в аренду лидеру чемпионата Словакии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/56a/3d0/5c556a3d0b222.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/56a/3d0/5c556a3d0b222.png Футбол За полгода в Украине бразилец забил четырем мяча

Бразильский нападающий луганской "Зари" Рафаэль Силва перешел на правах аренды с правом дальнейшего выкупа в словацкий футбольный клуб "Слован" из Братиславы. "Слован" на данный момент является лидером словацкого чемпионата, опережая ближайшего конкурента на 8 очков. 

В нынешнем сезоне Рафаэль провел в составе луганской команды 11 матчей в чемпионате, забив 2 гола. Столько же голов он забил в квалификации Лиги Европы, проведя 4 игры за "Зарю". Напомним, что бразилец пополнил состав "Зари" только прошлым летом.

Отметим, что во время зимней паузы "Заря" существенно усилила свой состав. Ране мы писали, что Игорь Чайковский в третий раз перешел в "Зарю". Последним клубом полузащитника был махачкалинский "Анжи".

Также сообщалось, что форвард "Шахтера" Филипп Будковский снова будет выступать за "Зарю". Будковский уже защищал цвета луганского клуба с 2014 по 2016 года.

Перед этим в "Зарю" вернулся защитник Максим Белый. Украинец уже выступал за луганский клуб с 2011 по 2015 год, а предыдущей командой был "Мариуполь".

Кроме этого "Заря" подписала контракт с нападающим из Сербии. Неманья Иванович будет выступать в Украине на протяжении двух лет.

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Слован Братислава, чемпионат Словакии, Рафаэль Силва

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Источники:

Официальный сайт ФК "Заря" , Сегодня|Спорт

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