"Заря" отправилась в Испанию на матч Лиги Европы

Подопечные Скрипника готовятся к игре с "Эспаньолом"

Заря вылетела в Испанию / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Чартерный рейс с делегацией луганской "Зари" отправился в Испанию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы в котором встретится с "Эспаньолом". Команде предстоит провести в воздухе примерно пять часов. Вечерние мероприятия состоятся на стадионе RCDE, где будет проведен сам поединок.

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Пресс-конференция Виктора Скрипника и одного из футболистов команды запланирована в 19:00, а тренировка в 19.30.

Список футболистов, которые вылетели в Испанию:

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Вратари: Заури Махарадзе, Никола Василь, Никита Шевченко;

Защитники: Никита Каменюка, Александр Тымчик, Жоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Максим Белый;

Полузащитники: Дмитрий Хомченовский, Богдан Михайличенко, Богдан Леднев, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко, Леван Арвеладзе;

Нападающие: Владислав Кочергин, Филипп Будковский, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Артем Громов, Назарий Русин.

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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