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"Заря" покидает Лигу Европы: луганчане сыграли вничью с "Эспаньолом"

29 августа, 22:00

Луганский клуб не сумел пробиться в групповой раунд еврокубкового турнира

Не прошли испанцев

Не прошли испанцев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" прекратила выступление в еврокубках. По сумме двух матчей подопечные Виктора Скрипника уступили "Эспаньолу". Мы вели онлайн ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" – "Эспаньол".

После гостевого фиаско в первой игре – 1:3, луганчанам нужно было забивать испанцам минимум дважды. Они резво начали встречу и создали парочку хороших моментов, но Громову и Будковскому не хватало мастерства в реализации. А едва ли не первая вылазка гостей к нашим воротам завершилась голом. После навеса с углового Феррейра головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме хозяева отыгрались, Леднев мощно пробил в угол. Но вскоре вновь пропустили. За провал в центре защиты "Зарю" наказал Варгас, реализовавший выход один на один. К чести луганчан, они сумели уйти от поражения. Блестяще сыграл Русин, он накрутил защитников и отправил мяч в нижний угол. Ничья – 2:2, которая вывела "Эспаньол" в группу Лиги Европы.

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"Заря" – "Эспаньол" – 2:2
Голы: Леднев (54), Русин (78) – Феррейра (34), Варгас (62)

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 30 августа. Украину будут представлять киевское "Динамо" и "Александрия". А сегодня донецкий "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов. В группе С "горняки" сыграют против английского "Манчестер Сити", хорватского "Динамо" и итальянской "Аталанты". Отметим, что за "Сити" играет украинец Александр Зинченко, а в "Аталанте" выступает еще один наш соотечественник – Руслан Малиновский.

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Источник: Сегодня|Спорт

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