"Заря" получит 15 миллионов за Михайличенко – он станет седьмым украинцем в высшей лиге Бельгии

После завершения сезона в Премьер-лиге Богдан Михайличенко отправится в "Андерлехт", а "Заря" получит полмиллиона евро

В высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу увеличится и так немалое количество украинских футболистов. Защитник "Зари" Богдан Михайличенко согласовал контракт с "Андерлехтом". Украинский игрок подпишет четырехлетнее соглашение с клубом, сообщает Voetbal Belgie. Сумма трансфера составит полмиллиона евро, или около 15 миллионов гривен по курсу.

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К новой команде Богдан Михайличенко присоединится по завершению сезона в украинской Премьер-лиге, в котором "Заря" борется за второе место. Решающий матч – с "Динамо" – состоится 16 июля. Если "Заря" сможет не проиграть, то дорога ко второй позиции, а с ней и к путевке в Лигу чемпионов, будет открыта.

На счету Михайличенко в нынешнем сезоне три мяча и четыре голевые передачи в 33-х матчах. На контракте в "Андерлехте" также находится и Евгений Макаренко, но он выступает в аренде за "Кортрейк". А всего в чемпионате Бельгии на данный момент выступают шесть украинских футболистов.

Также сегодня стало известно, что "Гент" не будет продавать украинского форварда Романа Яремчука этим летом. В клубе надеются удержать лидеров, чтобы побороться за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Команда заняла второе место по итогам сезона и сыграет в квалификации ЛЧ.

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