"Заря" против армейского призыва и 10 часов "Мариуполя" от дома: анонс матчей Лиги Европы

Сегодня "Заря" и "Мариуполь" сыграют в Лиге Европы против ЦСКА и АЗ Алкмар

"Мариуполь" 10 часов добирался в Одессу / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Сегодня футболисты "Мариуполя" и "Зари" проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азовцы на одесском "Черноморце" примут голландский АЗ (20:00, "Футбол 1"), а луганчане в столице Болгарии Софии будут гостить у местного ЦСКА (20:30, УНИАН).

"Мариуполь" прибыл в Одессу во вторник поздно вечером, добравшись до места будущей баталии привычным и утомительным способом – на автобусе, проведя в дороге почти 10 часов. Как и перед прошлогодними еврокубковыми поединками, подопечные Александра Бабича разместились прямо на "Черноморце", в отеле "Черное Море", входящем в стадионный комплекс. "Это лучший способ избежать стояния в городских пробках", – объясняют такое решение в мариупольском клубе.

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В составе азовцев две серьезные пробоины: из-за травм сегодня не сыграют основной форвард Руслан Фомин и основной центрбек Сергей Яворский. А вот АЗ, прилетевший в Одессу вчера днем и обосновавшийся в отеле "Бристоль" (там же год назад квартировал и "Бордо", выбивший азовцев из еврокубков), прибыл на игру сильнейшим составом. Из тех, кто на минувшей неделе громил в гостях шведский "Хеккен", отсутствует лишь атакующий хавбек Гус Тиль – в понедельник он перешел в московский "Спартак" за 18 млн. Зато АЗ удалось летом сохранить лучшего бомбардира минувшего сезона марокканца Уссаму Идрисси, которым очень хотел усилиться перед ЛЧ другой российский клуб "Краснодар".

Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

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"Заря" прилетела в Софию вчера днем, разместившись в 5-звездочном отеле "Маринела". Среди 20 футболистов, которых Виктор Скрипник взял в Болгарию, не оказалось главного забивалы луганчан в нынешней ЛЕ Артема Громова, получившего надрыв связок голеностопа.

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Поединок "Зари" с клубом, которым владеет легендарный Христо Стоичков, примет не домашняя арена армейцев "Болгарска Армия" (не отвечает требованиям УЕФА), а национальный стадион "Васил Левски", который более чем вдвое вместительнее (45 000). Видимо, из-за боязни остаться без должной фанатской поддержки, накануне на сайте "красных" был размещен эмоциональный проморолик к матчу, обращенный к болельщикам клуба и исполненный в духе революционных лозунгов: "ЦСКА должен снова защитить честь Родины, честь Болгарии! Команда и фанаты станут единым кулаком, готовым нанести удар! Давайте покажем украинцам, кто мы! Потрясите их полным стадионом с красными сердцами, которые жаждут нового успеха в Европе!". Наверняка после такой накачки и сами футболисты болгарского вице-чемпиона будут заведены донельзя, и подопечным Скрипника нужно быть к этому готовым.

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Кстати, хотя соперники прежде и не встречались, у их противостояния довольно интересная подоплека. Второй сезон подряд болгары играют в квалификации ЛЕ с командой, возглавляемой Виктором Скрипником. Прошлым летом это была ФК "Рига", уступившая "красным" в серии пенальти. Однако повод для сатисфакции есть не только у главного тренера луганчан, но и у его ассистента – Сергея Попова. Причем уже "бородатый". Осенью 2001 года ЦСКА в Кубке УЕФА крупно обыграл донецкий "Шахтер", в котором тогда капитанил Попов. Удастся ли их подопечным реванш – узнаем скоро.

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