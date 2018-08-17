"Заря" сенсационно прошла португальскую "Брагу" в Лиге Европы

Результативная ничья на выезде вывела команду Юрия Вернидуба в плей-офф ЛЕ, где "Заря" сыграет с "Лейпцигом"

В последнем матче четверга в Лиге Европы прогремела сенсация, приятная для украинских болельщиков. "Заря" на выезде сыграла вничью с португальской "Брагой" в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы и вышла в раунд плей-офф. Матч завершился со счетом 2:2 и за счет большего количества голов, забитых на выезде (первый матч в Украине сыграли 1:1), дальше прошла "Заря". В плей-офф луганский клуб сыграет с немецким "Лейпцигом".

Все голы были забиты во втором тайме. Дважды португальцы выходили вперед (Новайш и Рикарду Орта забили на 65 и 73 минутах), но оба раза украинский клуб сумел отыграться (Ратан Рафаэль и Александр Караваев на 70 и 83 минутах).

"Брага" – "Заря" 2:2 (0:0), первый матч 1:1

Голы: Новайш (65), Рикарду Орта (73) – Ратан Рафаэль (70), Караваев (83)

"Брага": Матеус Магальес; Бруно Виана; Фигейраш (Шадаш, 85); Рикарду Эсгаю; Раул Силва (Пабло Сантос, 38); Нуну Секейра; Новайш (Рикардо, 79); Франсержио; Рикарду Орта; Уилсон Эдуарду; Диего Соуза

"Заря": Луис Фелипе (Махарадзе, 68); Вернидуб; Леднев (Кочергин В., 46); Тымчик; Сваток; Хомченовский; Харатин; Силас; Михайличенко Б.; Караваев; Ратан Рафаэль (Кабаев, 76)

Отметим, что перед матчем эксперты называли португальский клуб явным фаворитом. Коэффициент на победу "Браги" в основное время матча был всего 1.32, тогда как на победу "Зари" он был равен 10, а на ничью – 5.10. Котировки на выход в раунд плей-офф Лиги Европы были такие: "Брага" 1.12, "Заря" 6.30.

Ранее в четверг "Мариуполь" во Франции проиграл "Бордо" и вылетел из Лиги Европы. По семму двух игр украинский клуб уступил со счетом 2:5.