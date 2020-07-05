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"Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией": эта осечка может стоить луганчанам Лиги чемпионов

5 июля, 21:27

Олег Люлька Олег Люлька

Луганчанам нужно было побеждать "Александрию", чтобы выйти на чистое второе место. Но "Заре" это не удалось - 2:2

В чемпионате Украины по футболу состоялся матч между командами "Заря" и "Александрия". "Заре" нужно было победить, чтобы за три тура до финиша выйти на чистое второе место в турнирной таблице, дающее пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако обыграть "Александрию", проигравшую перед этим четыре встречи кряду, луганчанам не удалось. Ничья – 2:2.

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Таким образом, "Заря" с 54 очками оказывается по итогам 29-го тура УПЛ на четвертой строчке. У "Десны" и "Динамо" по 55 пунктов, но по личным встречам на втором месте находится "Десна". "Динамо" – третье. Оба клуба – как черниговцы, так и киевляне – своим положением обязаны сегодняшней сенсации от "Александрии".

Видео матча "Заря" – "Александрия" (2:2)

В матче "Заря" – "Александрия" счет был открыт на 18-й минуте. У гостей отличился Лучкевич. После этого "Заря" не только отыгралась (в конце первого тайма забил Хомченовский), но и вышла вперед благодаря голу Юрченко с пенальти. Однако отпраздновать столь важную для себя победу луганчанам не удалось – на 77-й минуте у "Александрии" Третьяков реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR Катериной Монзуль. Как следствие, ничья – 2:2.

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"Заря" vs "Александрия"
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"Заря" vs "Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Заря" – "Александрия" – 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) – Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)
"Заря": Мацапура – Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов (Перович, 78), Кабаев
"Александрия": Панькив – Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух – Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук – Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)
Предупреждения:Чеберко, Абу Ханна – Безбородько, Банада, Панькив

Напомним, ранее в воскресенье в 29-м туре чемпионата "Десна" разгромила "Колос" 5:1. Причем последний мяч в этой встрече полузащитник хозяев Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

Тогда как в центральном матче тура, последнем украинском "классико" сезона, "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:2. Это была четвертая победа "горняков" над киевлянами из четырех возможных по ходу нынешнего чемпионата.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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