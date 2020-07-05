"Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией": эта осечка может стоить луганчанам Лиги чемпионов

Луганчанам нужно было побеждать "Александрию", чтобы выйти на чистое второе место. Но "Заре" это не удалось - 2:2

В чемпионате Украины по футболу состоялся матч между командами "Заря" и "Александрия". "Заре" нужно было победить, чтобы за три тура до финиша выйти на чистое второе место в турнирной таблице, дающее пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Однако обыграть "Александрию", проигравшую перед этим четыре встречи кряду, луганчанам не удалось. Ничья – 2:2.

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Таким образом, "Заря" с 54 очками оказывается по итогам 29-го тура УПЛ на четвертой строчке. У "Десны" и "Динамо" по 55 пунктов, но по личным встречам на втором месте находится "Десна". "Динамо" – третье. Оба клуба – как черниговцы, так и киевляне – своим положением обязаны сегодняшней сенсации от "Александрии".

Видео матча "Заря" – "Александрия" (2:2)

В матче "Заря" – "Александрия" счет был открыт на 18-й минуте. У гостей отличился Лучкевич. После этого "Заря" не только отыгралась (в конце первого тайма забил Хомченовский), но и вышла вперед благодаря голу Юрченко с пенальти. Однако отпраздновать столь важную для себя победу луганчанам не удалось – на 77-й минуте у "Александрии" Третьяков реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR Катериной Монзуль. Как следствие, ничья – 2:2.

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Реклама "Заря" vs "Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Заря" – "Александрия" – 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) – Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)

"Заря": Мацапура – Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов (Перович, 78), Кабаев

"Александрия": Панькив – Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух – Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук – Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)

Предупреждения:Чеберко, Абу Ханна – Безбородько, Банада, Панькив

Напомним, ранее в воскресенье в 29-м туре чемпионата "Десна" разгромила "Колос" 5:1. Причем последний мяч в этой встрече полузащитник хозяев Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

Тогда как в центральном матче тура, последнем украинском "классико" сезона, "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:2. Это была четвертая победа "горняков" над киевлянами из четырех возможных по ходу нынешнего чемпионата.

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