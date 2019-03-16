"Заря" – "Шахтер", матч жизни для Хацкевича и рубка за топ-шестерку: анонс 22 тура чемпионата Украины

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в украинской Премьер-лиге

"Заря" против чемпиона. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Заря" – "Шахтер", матч жизни для Хацкевича и рубка за топ-шестерку: анонс 22 тура чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ca5/fe5/5c8ca5fe5ee50.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ca5/fe5/5c8ca5fe5ee50.png 2019-03-16T09:30:00+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в украинской Премьер-лиге

С субботы по понедельник проходят матчи 22 тура чемпионата Украины по футболу, по итогам которого команды будут разбиты на две подгруппы. Топ-шестерка разыграет медали и путевки в еврокубки, а нижняя шестерка – право сохранения прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. "Мариуполю" и "Ворскле", чтобы гарантированно остаться в верхней шестерке, нужно обыгрывать на выезде, соответственно, "Черноморец" и киевский "Арсенал". Если они допустят осечки, ими будут рады воспользоваться "Десна" и "Львов", также претендующие на топ-6. Общепринято, что матчи с участием конкурентов в таких ситуациях проводятся в одно время, но тут случился прецедент: "Ворскла" свой поединок, в Киеве с "Арсеналом", проведет на день позже остальных, в понедельник, уже зная результаты остальных матчей. Как заявил "Сегодня" директор УПЛ, к этому привела "цепочка обстоятельств": "А в самой выгодной ситуации находится, скорее, "Арсенал" - сколько к ним "ходоков" придет с предложением дополнительных премиальных".

Что касается чемпионской гонки, в которой "Шахтер" на 7 очков опережает "Динамо", то тут возможно возрождение интриги при двух условиях. Первое – "Шахтер" потеряет очки в субботнем матче с "Зарей". Второе – "Динамо" в воскресенье обыграет "Олимпик", возглавляемый экс-"горняком" Вячеславом Шевчуком. Если же "Динамо" не справится с "Олимпиком", Александр Хацкевич, пока предпочитающий не говорить о своем уходе, с большой вероятностью таки будет отправлен в отставку. Интересно, что два года назад, на 90-летие клуба, динамовцы на стадионе имени Лобановского, где пройдет и воскресная игра, проиграли как раз "Олимпику" 1:2. И то поражение (в такую дату!) стало одной из причин, по которой в "Динамо" расстались с тогдашним наставником Сергеем Ребровым. Не простили!

Чемпионат Украины, 22 тур

Суббота, 16 марта

14:00 "Черноморец" – "Александрия"

ТВ: Футбол 2

В Одессе на стадионе "Черноморец"

Букмекеры: 3.90 – 3.20 – 1.87

17:00 "Заря" – "Шахтер"

ТВ: 2+2

В Запорожье на "Славутич-Арене"

Букмекеры: 8.50 – 4.60 – 1.30

Воскресенье, 17 марта

17:00 "Десна" – "Львов"

ТВ: Футбол 1

В Чернигове на стадионе им. Гагарина

Букмекеры: 2.30 – 2.90 – 3.10

17:00 Карпаты – Мариуполь

ТВ: ZIK

Во Львове на стадионе "Украина"

Букмекеры: 2.65 – 2.90 – 2.65

19:30 Олимпик – Динамо

ТВ: Футбол 1

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского

Букмекеры: 10.50 – 7.00 – 1.16

Понедельник, 18 марта

17:00 Арсенал-Киев – Ворскла

ТВ: Футбол 1

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского

Букмекеры: 4.50 – 3.00 – 1.83

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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 21 17 3 1 51-9 54 2 ДИНАМО 21 15 2 4 38-10 47 3 АЛЕКСАНДРИЯ 21 11 5 5 28-19 38 4 ЗАРЯ 21 8 8 5 28-19 32 5 МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 23-32 29 6 ВОРСКЛА 21 9 1 11 16-26 28 7 ДЕСНА 21 8 4 9 23-23 28 8 ЛЬВОВ 21 6 9 6 18-20 27 9 ОЛИМПИК 21 4 8 9 24-31 20 10 КАРПАТЫ 21 5 5 11 25-36 20 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 21 4 4 13 12-31 16 12 АРСЕНАЛ 21 3 2 16 10-40 11

Как сообщалось ранее, экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука".

Также сообщалось, что перед игрой с "Зарей" "Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса, которые, по словам гендиректора "горняков" Сергея Палкина, "в будущем станут звездами европейского футбола".

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