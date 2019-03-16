"Заря" – "Шахтер", матч жизни для Хацкевича и рубка за топ-шестерку: анонс 22 тура чемпионата Украины
Расписание, результаты и трансляции поединков тура в украинской Премьер-лиге
С субботы по понедельник проходят матчи 22 тура чемпионата Украины по футболу, по итогам которого команды будут разбиты на две подгруппы. Топ-шестерка разыграет медали и путевки в еврокубки, а нижняя шестерка – право сохранения прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. "Мариуполю" и "Ворскле", чтобы гарантированно остаться в верхней шестерке, нужно обыгрывать на выезде, соответственно, "Черноморец" и киевский "Арсенал". Если они допустят осечки, ими будут рады воспользоваться "Десна" и "Львов", также претендующие на топ-6. Общепринято, что матчи с участием конкурентов в таких ситуациях проводятся в одно время, но тут случился прецедент: "Ворскла" свой поединок, в Киеве с "Арсеналом", проведет на день позже остальных, в понедельник, уже зная результаты остальных матчей. Как заявил "Сегодня" директор УПЛ, к этому привела "цепочка обстоятельств": "А в самой выгодной ситуации находится, скорее, "Арсенал" - сколько к ним "ходоков" придет с предложением дополнительных премиальных".
Что касается чемпионской гонки, в которой "Шахтер" на 7 очков опережает "Динамо", то тут возможно возрождение интриги при двух условиях. Первое – "Шахтер" потеряет очки в субботнем матче с "Зарей". Второе – "Динамо" в воскресенье обыграет "Олимпик", возглавляемый экс-"горняком" Вячеславом Шевчуком. Если же "Динамо" не справится с "Олимпиком", Александр Хацкевич, пока предпочитающий не говорить о своем уходе, с большой вероятностью таки будет отправлен в отставку. Интересно, что два года назад, на 90-летие клуба, динамовцы на стадионе имени Лобановского, где пройдет и воскресная игра, проиграли как раз "Олимпику" 1:2. И то поражение (в такую дату!) стало одной из причин, по которой в "Динамо" расстались с тогдашним наставником Сергеем Ребровым. Не простили!
Чемпионат Украины, 22 тур
Суббота, 16 марта
14:00 "Черноморец" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2
В Одессе на стадионе "Черноморец"
Букмекеры: 3.90 – 3.20 – 1.87
17:00 "Заря" – "Шахтер"
ТВ: 2+2
В Запорожье на "Славутич-Арене"
Букмекеры: 8.50 – 4.60 – 1.30
Воскресенье, 17 марта
17:00 "Десна" – "Львов"
ТВ: Футбол 1
В Чернигове на стадионе им. Гагарина
Букмекеры: 2.30 – 2.90 – 3.10
17:00 Карпаты – Мариуполь
ТВ: ZIK
Во Львове на стадионе "Украина"
Букмекеры: 2.65 – 2.90 – 2.65
19:30 Олимпик – Динамо
ТВ: Футбол 1
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского
Букмекеры: 10.50 – 7.00 – 1.16
Понедельник, 18 марта
17:00 Арсенал-Киев – Ворскла
ТВ: Футбол 1
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского
Букмекеры: 4.50 – 3.00 – 1.83
Трансляции матчей чемпионата Украины – на oll.tv (в подписке)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|21
|17
|3
|1
|51-9
|54
|2
|ДИНАМО
|21
|15
|2
|4
|38-10
|47
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|21
|11
|5
|5
|28-19
|38
|4
|ЗАРЯ
|21
|8
|8
|5
|28-19
|32
|5
|МАРИУПОЛЬ
|21
|8
|5
|8
|23-32
|29
|6
|ВОРСКЛА
|21
|9
|1
|11
|16-26
|28
|7
|ДЕСНА
|21
|8
|4
|9
|23-23
|28
|8
|ЛЬВОВ
|21
|6
|9
|6
|18-20
|27
|9
|ОЛИМПИК
|21
|4
|8
|9
|24-31
|20
|10
|КАРПАТЫ
|21
|5
|5
|11
|25-36
|20
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|21
|4
|4
|13
|12-31
|16
|12
|АРСЕНАЛ
|21
|3
|2
|16
|10-40
|11
Как сообщалось ранее, экс-форвард сборной Украины раскритиковал болельщиков "Динамо" за призывы "убрать физрука".
Также сообщалось, что перед игрой с "Зарей" "Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса, которые, по словам гендиректора "горняков" Сергея Палкина, "в будущем станут звездами европейского футбола".
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