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"Заря" узнала потенциальных соперников в Лиге Европы

Сегодня, 15:05

Луганчане отправятся в Испанию или Швейцарию

"Заря" принимает "Будучность" в Запорожье

"Заря" принимает "Будучность" в Запорожье / Фото: Instagram

"Заря" узнала потенциальных соперников в Лиге Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 Футбол Луганчане отправятся в Испанию или Швейцарию

В штаб квартире союза европейских футбольных ассоциаций состоялась состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На этом этапе своего соперника узнала луганская "Заря"

"Мариуполь" узнал имя потенциального соперника в борьбе за группу Лиги Европы

Таким образом, победитель пары ЦСКА София – "Заря" в третьем раунде квалификации ЛЕ встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов: "Люцерн" – "Эспаньол".

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Отметим, что матчи ЦСКА и "Зари" пройдут восьмого и 15 августа, первый — в Болгарии.

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Кстати,  своего потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионовузнало "Динамо". Киевляне, в случае прохода бельгийского "Брюгге", встретятся в конце августа с победителем пары "Базель" – "ЛАСК".

В воскресенье, 4 августа, была зафиксирована первая ничья в нынешнем чемпионате Украины. В поединке второго тура Премьер-лиги разошлись миром "Заря" и "Днепр-1".

Напомним, что чемпион страны донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" – 3:0. Голы у победителей забивали Марлос, Мораес и Исмаили.

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