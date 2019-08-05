"Заря" узнала потенциальных соперников в Лиге Европы

В штаб квартире союза европейских футбольных ассоциаций состоялась состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На этом этапе своего соперника узнала луганская "Заря"
"Мариуполь" узнал имя потенциального соперника в борьбе за группу Лиги Европы
Таким образом, победитель пары ЦСКА София – "Заря" в третьем раунде квалификации ЛЕ встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов: "Люцерн" – "Эспаньол".
Отметим, что матчи ЦСКА и "Зари" пройдут восьмого и 15 августа, первый — в Болгарии.
Кстати, своего потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионовузнало "Динамо". Киевляне, в случае прохода бельгийского "Брюгге", встретятся в конце августа с победителем пары "Базель" – "ЛАСК".
В воскресенье, 4 августа, была зафиксирована первая ничья в нынешнем чемпионате Украины. В поединке второго тура Премьер-лиги разошлись миром "Заря" и "Днепр-1".
Напомним, что чемпион страны донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" – 3:0. Голы у победителей забивали Марлос, Мораес и Исмаили.
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