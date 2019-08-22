"Заря" в Барселоне: мороженое с хреном, Русин на трибуне и оптимистичный прогноз Селюка

На ковре-самолете. На АН-74 "Заря" добиралась в Барселону 5 часов. Фото zarya-lugansk.com

"Заря", единственная из украинских клубов добравшаяся до решающей стадии квалификации еврокубков, сегодня проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Луганчане сыграют в Барселоне против местного "Эспаньола" (начало 22:00, расписание трансляций "Эспаньол" – "Заря"). На Пиренеи Виктор Скрипник взял 20 футболистов, среди которых и лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше ЛЕ Артем Громов, пропустивший поединки предыдущего раунда из-за травмы. В составе делегации и Назарий Русин, но лишь как группа поддержки – форвард схлопотал красную карточку в матче с софийским ЦСКА неделю назад. В столице Каталонии луганчане разместились в 5-звездочном отеле Hesperia Tower. Кстати, фирменное блюдо, которое подают в ресторане отеля, – мороженое с хреном. Столь необычное сочетание вкусов словно в тему предстоящего матча: не знаешь, чего ждать от соперника "Зари".

"Эспаньол" – "Заря": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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ПОВТОРИТЬ "КРАСНОДАР". "Конечно, Эспаньол" – это не "Барса", не "Реал" и не "Атлетико". Но и "Заря" ведь – не "Шахтер", – сказал нам футбольный агент Дмитрий Селюк, давно живущий в Барселоне. – Поэтому навскидку фаворит этой пары "Эспаньол". Но есть один момент. В Украине чемпионат идет уже почти месяц, а в Испании только-только стартовал, и клубы здесь обычно не форсируют подготовку к сезону. Поэтому "Заря" должна находиться в лучшем игровом тонусе. Если бы сейчас в Примере была середина сезона, я бы не сомневался, что "Эспаньол" их обыграет, а так... Вот на прошлой неделе "Порту" вылетел из Лиги чемпионов от "Краснодара". Хотя если бы они играли в сентябре-октябре, у россиян было бы мало шансов. А почему тут не может случиться подобное? Тем более "Заря" уже удивляла Испанию. Помните, их матч с "Атлетиком" Бильбао (в группе ЛЕ-2017/18. – Авт.)? Кто тогда мог предположить, что Луганск выиграет? Мне кажется, что сейчас будет или ничья, причем результативная, или победа "Эпаньола" в один мяч. Разгрома точно не жду: "Заря" – крепкий орешек, и легко с ними испанцам не будет. Я с большим удовольствием сходил бы на этот матч, но так получилось, что сейчас по делам нахожусь в Монако".

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