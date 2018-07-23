"Заря" в Лиге Европы сыграет с бывшей командой Фонсеки
Луганский клуб встретится с португальской "Брагой"
Сегодня прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. Своего соперника узнала луганская "Заря". Подопечные Юрия Вернидуба встретятся с экс-командой Пауло Фонсеки португальской "Брагой". Играть "Заре" предстоит 9 и 16 августа.
Кроме того, "Мариуполь", если сумеет пройти во втором квалифай-раунде "Юргорден", то дальше сыграет с победителем пары "Вентспилс"/"Бордо". "Мариуполь" проведет матчи с "Юргорденом" 26 июля в гостях и 2 августа дома.
Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией". Матчи ЛЧ пройдут 7/8 и 14 августа.
Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
Также УЕФА после финала Лиги чемпионов в Киеве изменил оформление турнира. Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей.
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