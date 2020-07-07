Защита будет стараться лучше: прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Ювентус"

Сегодня в Италии пройдет одно из самых принципиальных дерби – "Милан" – "Ювентус". Монстры Апеннинского футбола встретятся в 31 туре Серии А, который может приблизить туринцев к защите титула или "россо-нери" – к месту в еврокубках на следующий сезон. Начало встречи на "Джузеппе Меацца" – в 22:45. "Милан" – "Ювентус" онлайн смотрите на нашем сайте.

Реклама

Букмекеры называют фаворитами встречи футболистов "Ювентуса". Коэффициент на победу туринцев составляет 2.25, а на победу "Милана" – 3.45, на ничью – 3.30. Таким образом, аналитики букмекерских контор посчитали следующую вероятность результата: победа хозяев – 28%, ничья – 29%, победа гостей – 43%.

Читайте также: Снова "Милан" против "Ювентуса": где смотреть главный матч 31 тура чемпионата Италии

Также аналитики контор прогнозируют не слишком результативный футбол – с вероятностью в 52% будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 гола" установлен на отметке 1.85, а на "больше 2,5 гола" он составляет 2.00. Самый популярный счет в этой встрече – ничья 1:1 – 5.80, на втором месте победа "Ювентуса" 1:0 – 7.50.

Реклама Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini В тренде Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Букмекеры верят, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду отличится и в Милане – 1.75. Всего на его счету в нынешнем сезоне Серии А – 25 голов. У хозяев стоит смотреть в оба за Златаном Ибрагимовичем. Хоть швед и после повреждения, коэффициент на его гол – 2.50.

Смотрите, как чемпион Италии "Ювентус" играл в прошлом туре

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама