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Защита почти на 200 миллионов: "Старая Синьора" готовит трансфер года

2 февраля, 13:11

"Ювентус" собирается выкупить у "Ливерпуля" лучшего игрока Европы

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

По информации The Sun, итальянский гранд "Ювентус" готов потратить сумасшедшие деньги – 150 млн фунтов, или 198 млн долларов, на покупку защитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Сообщается, что туринцы придут к мерсисайдцам с предложением ближайшим летом. Ранее мы писали, что "Аякс" готов забрать из Италии лучшего молодого игрока мира.

Руководство "Старой Синьоры" надеется, что голландец после более чем вероятной победы в чемпионате Англии захочет нового вызова. Напомним, что на данный момент в Премьер-лиге "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити", который идет вторым в турнирной таблице АПЛ, на целых 22 очка.

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ / Фото: Getty Images

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Нидерландский защитник перешел в "Ливерпуль" зимой 2018 года из "Саутгемптона" за 84,65 млн евро. Помог "красным" выиграть Лигу чемпионов, и сейчас его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро, или 110 миллионов в долларах. Именно ван Дейку прочили "Золотой мяч"-2019, но в итоге он занял в голосовании второе место. В текущем сезоне Вирджил провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Смотрите, как ван Дейк забивал в Англии в прошлом сезоне

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