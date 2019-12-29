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Защитник "Барселоны" на время сменил амплуа, и с красоткой-женой подался в баскетбол

29 декабря, 08:27

Супружеская пара получила памятные подарки

Жерар Пике

Жерар Пике / Фото: Reuters

Защитник "Барселоны" Жерар Пике с женой Шакирой и детьми побывал на матче регулярного чемпионата НБА между "Майами Хит" и "Индианой Пейсэрс". Победу в матче одержал клуб из Майами со счетом 113:112.

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Жерар Пике и Шакира сфотографировались с чемпионским кубком "Хит" и получили именные майки.

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Пике является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне Пике принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом из Барселоны действует до лета 2022 года.

/ Фото: AFP

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Шакира

Шакира / Фото: Getty Images

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год. Второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".

Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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баскетбол Барселона НБА Жерар Пике

Источник: Сегодня|Спорт

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