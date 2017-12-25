Защитник "Барселоны" после победы над "Реалом" купил вина на 5 тысяч евро

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил победу над мадридским "Реалом" в матче чемпионата Испании по футболу тремя бутылками вина, общая стоимость которых превышает 5 тысяч евро.

"Барселона" в субботу в гостях разгромила "Реал" – 3:0 (Суарес, 54, Месси, 64, пен., Видаль, 90+3) в рамках 17-го тура чемпионата Испании. После победы Пике опубликовал на своей странице в Instagram фото трех пустых бутылок вина и добавил подпись: "День, который этого стоит".

Как сообщает издание Marca, общая стоимость этих трех бутылок вина составляет около 5,3 тысячи евро.

"Барселона" с сумасшедшим отрывом лидирует в чемпионате Испании и мало кто сомневается, что каталонцы досрочно оформят очередной титул в Примере.

Тем не менее, наставник "Реала" Зинедин Зидан заявляет, что его клуб не собирается выбрасывать белый флаг. "Мы никогда не сдадимся. Сейчас нам надо уйти на выходные и не думать об этом, нам надо насладиться временем с семьей, а потом вернуться обратно. Ничего еще не закончено", – считает Зидан.