Защитник "Карпат" продолжит карьеру в чемпионате Испании
Орест Лебеденко заключил соглашение с клубом Луго
Украинский защитник Орест Лебеденко стал игроком испанского клуба "Луго". 20-летний футболист перешел из "Карпат" и подписал соглашение до 2023 года.
"Отличается динамизмом, способностью хорошо играть на атаку и умением отдавать хорошие передачи в штрафную площадку соперника", – такую характеристику новичку дал "Луго".
В текущем сезоне Орест Лебеденко сыграл за "Карпаты" 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
Во втором по силе дивизионе Испании "Луго" после 22 матчей идет на 16-м месте и пребывает всего в двух очках от зоны вылета.
Напомним, что до недавнего времени за "Луго" выступал украинец Василий Кравец. Но в зимнее трансферное окно он перешел в "Леганес". Сообщалось, что "Леганес" заплатит 2 миллиона евро, которые между собой разделят "Луго" и предыдущий клуб Кравца львовские "Карпаты".
Кстати, на днях испанская "Малага" объявила о переходе украинского нападающего Евгения Селезнева. 33-летний форвард перешел в испанский клуб из турецкого "Акхисара". Соглашение рассчитано до конца сезона.
Ранее мы опубликовали материал о трансферных слухах вокруг украинских футболистов: наших игроков манит Серия А, Сегунда и вторая Бундеслига.
Вы сейчас просматриваете новость " Защитник "Карпат" продолжит карьеру в чемпионате Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"