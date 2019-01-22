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Защитник "Карпат" продолжит карьеру в чемпионате Испании

Сегодня, 11:11

Орест Лебеденко заключил соглашение с клубом Луго

Орест Лебеденко
Орест Лебеденко. Фото: Twitter
Защитник "Карпат" продолжит карьеру в чемпионате Испании //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6dc/b21/5c46dcb211782.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6dc/b21/5c46dcb211782.jpg Футбол Орест Лебеденко заключил соглашение с клубом Луго

Украинский защитник Орест Лебеденко стал игроком испанского клуба "Луго". 20-летний футболист перешел из "Карпат" и подписал соглашение до 2023 года.

"Отличается динамизмом, способностью хорошо играть на атаку и умением отдавать хорошие передачи в штрафную площадку соперника", – такую характеристику новичку дал "Луго".

В текущем сезоне Орест Лебеденко сыграл за "Карпаты" 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Во втором по силе дивизионе Испании "Луго" после 22 матчей идет на 16-м месте и пребывает всего в двух очках от зоны вылета.

Напомним, что до недавнего времени за "Луго" выступал украинец Василий Кравец. Но в зимнее трансферное окно он перешел в "Леганес". Сообщалось, что "Леганес" заплатит 2 миллиона евро, которые между собой разделят "Луго" и предыдущий клуб Кравца львовские "Карпаты".

Кстати, на днях испанская "Малага" объявила о переходе украинского нападающего Евгения Селезнева. 33-летний форвард перешел в испанский клуб из турецкого "Акхисара". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее мы опубликовали материал о трансферных слухах вокруг украинских футболистов: наших игроков манит Серия А, Сегунда и вторая Бундеслига.

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Сегодня|Спорт

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