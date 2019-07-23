Защитник Ливерпуля содрогнулся перед огромным ростом звезды НБА

Вирджил Ван Дейк был ошеломлен ростом Тако Фолла

Вирджил ван Дейк. Фото: AFP

Футболисты английского "Ливерпуля" в данный момент находятся в Бостон. Так, однажды игроки и главный тренер команды Юрген Клопп встретились с сенегальским центровым "Бостона" Тако Фоллом. Футболисты и наставник были впечатлены встречей с одним из самых высокорослых людей мира. На секундочку, его рост составляет 231 сантиметр, а размер его ноги – 54.

Когда его увидел защитник "Ливерпуля" Виорджил Ван Дейк то в шутку воскликнул: "Что? Он съест меня живьем на завтрак!". Не удержался от шутки и Юрген Клопп, который сказал, что Фолл стал бы идеальным нападающим для его команды.

Отметим, что "принц Египта" покорил Англию: Салаха сделают самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. "Ливерпуль" поднимет зарплату египетскому нападающему, он будет зарабатывать 430 000 фунтов в неделю.

Также добавим, что футболист испанской "Севильи" Жорис Ньяньон стал антигероем товарищеского матча своей команды против победителя Лиги чемпионов английского "Ливерпуля". Игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче.

Смотрите финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм":

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