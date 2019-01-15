Защитник Максим Белый стал игроком "Зари"
Экс-игрок Мариуполя подписал контракт с луганчанами на два года
Луганская "Заря" объявила о трансфере защитника Максима Белого. Сегодня игрок, который с лета 2017 года и до недавнего времени защищал цвета "Мариуполя", подписал с луганчанами двухлетний контракт. В составе азовцев 28-летний Максим провел 27 матчей и забил 1 гол.
Впервые Максим перешел в "Зарю" в сезоне 2011/12 и выступал в луганской команде до сезона 2014/15. За это время в футболке "черно-белых" он провел 98 матчей, забив 4 мяча. После этого футболист играл в "Хайдуке" (Хорватия), "Анжи" (Россия) и "Мариуполе".
Напомним, что сегодня "Заря" подписала сербского нападающего Неманью Ивановича. Соглашение рассчитано на два года.
Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
Накануне луганский клуб вышел из отпуска. "Заря" уже опубликовала планы на учебно-тренировочные сборы в Турции. Клуб запланировал 8 контрольных поединков. Первый сбор продлится с 20 января по 3 февраля, а второй с 7 по 22 февраля.
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