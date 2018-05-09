Защитник сборной Бразилии Дани Алвес может пропустить ЧМ-2018

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Дани Алвес может пропустить чемпионат мира по футболу.

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против "Ле-Эрбье" (2:0) и был заменен на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Предварительный осмотр врачами выявил травму связок. Сегодня игрок пройдет медобследование, по итогам которого будет поставлен точный диагноз.

Напомним, что Кубок Франции сезона-2017/18 стал для Алвеса 39-м трофеем в карьере. Он самый титулованный футболист в истории.

Бразильцы сыграют свой первый матч на чемпионате мира 17 июня со сборной Швейцарии. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

Напомним, что в апреле "Пари Сен-Жермен" досрочно одержал победу в чемпионате Франции, разгромив в ключевом матче ближайшего преследователя "Монако" – 7:1.

Кроме того, "ПСЖ" в этом сезоне выиграл Кубок французской лиги. В финальном поединке парижский клуб разгромил "Монако" – 3:0. Таким образом, "Пари Сен-Жермен" защитил звание действующего победителя турнира.