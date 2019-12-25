Защитник сборной Украины рассказал, кому из звезд было тяжелее всего противостоять

Александр Караваев берет пример с Дани Алвеша и Лионеля Месси, а "не любит" Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Александр Караваев / Фото: AFP

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Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев подвел итоги уходящего года. В частности 27-летний уроженец Херсона, который чаще всего играет на правом фланге защиты, рассказал, против кого из звездных соперников ему игралось тяжелее всего. Ранее Караваев поведал, на какие деньги купил квартиру в центре Киева.

Александр признался, что его всегда завораживало, как действует с мячом и без мяча аргентинская звезда "Барселоны" Лионель Месси, как он передвигается по полю. А на его позиции на правом фланге привлекали действия бразильца Дани Алвеша.

Также Караваев поделился, с кем из оппонентов было труднее всего справиться:

"Конечно, это Криштиану Роналду. Он звезда мирового масштаба. Также нелегко было действовать против шведа Златана Ибрагимовича и француза Поля Погба".

Напомним, сборная Украины сыграла против Португалии с Роналду в составе 0:0 в гостях и выиграла 2:1 дома. "Победа над португальцами – самое лучшее, что приходилось пережить в карьере. Ради таких чувств хочется тренироваться и играть в футбол", – признался Александр Караваев.

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