Защитник "Шахтера" бьет рекорды скорости и наступает на пятки Роналду

Защитник донецкого "Шахтера" Додо снова поразил всех своей суперскоростью. На этот раз бразилец оставил не у дел соперников в товарищеском матче против донецкого "Олимпика" (1:2). Как сообщается в официальном аккаунте "горняков" в Instagram, Защитник установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч, по данным научной группы "Шахтера". Для примера, в текущем сезоне форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду разогнался до 34,6 км/ч.

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Предыдущий наивысший показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (3:0).

INSTAGRAM

С такими показателями Додо уже стучится в ТОП-10 самых быстрых футболистов мира. В 2020 году рекордную скорость продемонстрировал защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис (36,51 км/ч), следом за ним в рейтинге идет защитник "Интера" Ашраф Хакими (36,48 км/ч), но свой рекорд он установил еще во время выступления за дортмундскую "Боруссию", а замыкает тройку Адама Траоре из "Вулверхэмптона" (36,21 км/ч).

Тем не менее, звание самого быстрого футболиста планеты давно закреплено за Арьеном Роббеном, который в матче ЧМ-2014 против Испании развил скорость в 37 км/час. Многие рейтинги не учитывают достижение Арьена, так как он ушел из спорта, но недавно Роббен возобновил игровую карьеру, а сегодня забил свой первый мяч после возвращения в футбол.

Смотрите, как забивает Додо:

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