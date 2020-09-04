Защитник "Шахтера" Додо: "Наша команда – вторая семья для Луиша Каштру"

Луиш Каштру был доволен, что день рождения провел на футбольном поле

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо рассказал, как команда поздравила главного тренера Луиша Каштру с днем рождения. Ранее мы писали, что сказал Каштру в свой день рождения и как оценил первый год в Украине.

"Для мистера это особенный день, тренировка была более веселой, но в течение недели мы с такой же радостью подходим к работе. Мистер сказал, что он очень рад, что проводит этот день вместе с нами, в том месте, которое он больше всего любит – на футбольном поле. Конечно же сожалеет, что он сейчас не рядом с семьей, но мы его вторая семья. Мы очень рады, что мистер доволен", – сказал Додо в эфире "Shakhtar News".

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Ранее мы писали, что "Шахтер" обставил "Реал" в рейтинге лучших клубов мира. "Горняки" занимают шестое место по трофеям, завоеванным в нынешнем веке. У "Динамо" – 14-я строчка.

Также сообщалось, что "Шахтер" попал в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта футбольных соревнований. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" разыгрывали Суперкубок-2020:

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