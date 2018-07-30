Защитник "Шахтера" Додо перешел в португальский клуб

Бразилец на год отдан в аренду "Витории Гимарайнш"

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо Кордейро пополнил состав "Витории Гимарайнш". Об этом информирует официальный сайт португальского клуба. Додо перешел в "Гимарайнш" на правах аренды. Ее срок рассчитан на один сезон.

По итогам летних сборов Додо проиграл конкуренцию двум другим правым защитникам "Шахтера" – Олегу Данченко и Богдану Бутко.

Додо подписал контракт с "Шахтером" в декабре прошлого года. До этого 19-летний футболист выступал в составе "Коритибы", где он дебютировал 15 мая 2016 года. Всего за клуб Додо провел 46 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Додо – футболист молодежной сборной Бразилии (U20). В составе "селесао" U17 в 2015 году дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата мира.

На днях "Шахтер" представил своих новичков. В летнее межсезонье ряды "горняков" пополнили вратарь Алексей Шевченко, полузащитники Маркиньос Сиприано и Майкон, нападающие Жуниор Мораес и Фернандо. На презентации новых футболистов Паулу Фонсека заявил: "Я доволен летним усилением".