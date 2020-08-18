Защитник "Шахтера": "Это был хороший евросезон. Мы заработали очки для Украины"

Хочолава считает, что "горняки" должны были больше показать и в атаке, и обороне

Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава после полуфинального матча Лиги Европы против итальянского "Интера" рассказал, почему не удалось выйти в финал. Напомним, "горняки" потерпели поражение со счетом 0:5. Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" есть на нашем сайте.

"Мы проделали хороший путь, но из-за этого поражения все размылось. Не сказал бы, что счет по игре. Они воспользовались нашими ошибками. Скорее можно сказать, что "Шахтер" не показал свою лучшую игру, а не они нас перекусили. Мы могли больше показать и в атаке, и обороне. Второй гол разбил нас психологически. Мы побежали вперед, открылись. У них сумасшедшие нападающие, с ними сложно играть один в один, поэтому пропустили еще. До первого гола мы действовали хорошо, играли больше через фланги. Фланговые защитники хорошо садились, начинали атаки. У нас не получалось особо опасные моменты создавать. Первый гол поломал игру. Это был хороший евросезон, надо переварить этот матч, надо искать плюсы. Мы заработали очки для Украины", – сказал Хочолава в эфире канала "Футбол".

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В финале Лиги Европы "Интер" встретится с "Севильей", которая в 1/2 финала одолела "Манчестер Юнайтед". Главный поединок турнира состоится 21 августа в Кельне.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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