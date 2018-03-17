Защитник "Шахтера" Кривцов стал многодетным отцом

Украинский футболист сообщил приятную новость на своей странице в социальной сети

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов на своей странице в Instagram сообщил о пополнении в своей семье.

Сегодня его супруга Юлия родила третьего ребенка. Первенец в семье "горняка" родился в марте 2013 году. Мальчика назвали Андреем. Спустя два года, в апреле 2015 года, семья Кривцовых пополнилась девочкой Алисой.

"Спасибо за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за твое терпение, силу и суперкрепкий характер! Мы тебя любим", – написал в соцсети футболист и снабдил пост общим фото.

В текущем сезоне Кривцов провел всего 11 матчей во всех турнирах. В сентябре футболист получил тяжелую травму и залечивал ее до конца года. Восстановившись, он получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:1) 21 февраля. Кривцов покинул поле на носилках и с тех пор находится в лазарете команды.

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