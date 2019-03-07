Защитник "Шахтера": Обязательно буду смотреть "Челси" – "Динамо". С детства нравится "Челси"
Украинский защитник болел за "МЮ", серьезно настраивается на матч с "Карпатами" и отказался дать прогноз на матч "Динамо"
Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" и поделился ожиданиями от матча 21 тура чемпиона Украины против "Карпат" и поединка 1/8 финала Лиги Европы "Челси" – "Динамо". Онлайн "Челси" – "Динамо" уже доступен на сайте "Сегодня".
"Соперника еще не изучали. Сложно что-то сказать о них, постоянно меняют тактику, проводят кардинально разные матчи: прекрасно с "Ворсклой" и неудачно со "Львовом". С новым тренером "Карпаты" изменились. Думаю, в лучшую сторону.
Хватит ли мотивации до конца чемпионата? Отрыв от "Динамо" не столь большой, еще деление на шестерки. Впереди по две очень сложные игры с "Динамо" и "Александрией". Нельзя расслабляться.
На какой позиции мне комфортнее? Мне комфортно на поле. Главное – играть. Где тренер поставит, там мне удобно.
Лига чемпионов? Вчера смотрел "ПСЖ". Очень понравился футбол: интересный, качественный. Я хотел, чтобы прошел "Манчестер Юнайтед". Молодцы. Поздравляю Фреда, он провел хорошую игру, прекрасно отработал в обороне.
Обязательно буду смотреть "Челси" – "Динамо". Мне действительно с детства нравится "Челси". Никаких прогнозов дать не могу. Будет интересно. С игроками "Динамо" не общался по этому матчу, уже в сборной поговорим. Подсказать им слабые стороны "Челси"? Думаю, тренер им все расскажет", – сказал Матвиенко.
Ранее своим прогнозом на матч поделился экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача: "Жду результативную ничью, а при доле везения – минимальную победу "Динамо". Самое главное, по мнению знаменитого экс-футболиста киевлян, выстоять первые полчаса.
Напомним, что Андрей Воробей заявил об игре "Шахтер" – "Карпаты" следующее: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче".
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