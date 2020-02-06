Защитник "Шахтера" травмировался в сборной Бразилии

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Игрок донецкого "Шахтера" Додо травмировался в расположении олимпийской сборной Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, защитник повредил левую лодыжку, из-за чего пропустит матч против сборной Уругвая, а его место займет игрок "Атлетико Минейро" Гуга. Напомним, что из "Шахтера" в сборную "Бразилии" вызваны Додо и Майкон.

В текущем сезоне Додо провел 17 матчей в составе "Шахтера" во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Добавим, что Додо пропустит первый матч "горняков" после зимней паузы – Додо дисквалифицирован на один матч за удаление в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах. Команда Каштру провела второй спарринг в Турции.

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Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. Уже 20 февраля "горняки" возобновят евросезон матчем против "Бенфики". Вне заявки остались Богдан Бутко, Витао, Веллингтон Нем, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

Смотрите, как забивает Додо в ворота "Динамо":

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