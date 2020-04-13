Защитник "Шахтера" выбирает между Тиной Кароль и Джамалой: в дело вмешалась Ольга Ракицкая

Футболист сборной Украины Сергей Кривцов на карантине задумался о новизне в своей жизни

Во время паузы в соревнованиях, связанной с распространением коронавируса, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заговорил о возможной карьере певца. Отметим, что этот футболист известен своими вокальными данными – в свое время хитом интернета стала песня Муслима Магомаева "Синяя птица", которую эффектно перепел Кривцов.

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"На карантине решил преодолеть страх сцены... Ко мне повернулись все тренеры. К кому пойти?! К Бабкину, Тине Кароль, Потапу или Джамале?" – поинтересовался у своих подписчиков Сергей Кривцов, расплываясь в улыбке

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Интересно, что супруга бывшего защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого певица Ольга Ракицкая тут как тут обнаружилась с советом. "Иди к Потапу сразу в "Мозги", – написала Кривцову Ракицкая. После чего Сергей уточнил у нее: "А там с прической берут или нужно обязательно быть лысым?"

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РанееКривцов показал свое жилье в Киеве. Защитник "Шахтера" остановился на квартире, а не доме, из-за близости к центру города. "Мы любим вечерами в кино выехать, в ресторане посидеть. И с детьми, и с друзьями", – объясняет футболист. Естественно, во время карантина от этого пришлось отказаться.

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