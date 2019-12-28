Защитник "Шахтера" вызван в сборную Бразилии для участия в отборе на Олимпийские игры

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Додо вызван в олимпийскую сборную Бразилии.

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Бразильцы сыграют в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, по итогам которого две лучшие команды получат право представить регион на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Турнир пройдет с 18 января по 9 февраля 2020 года, но команда соберется уже 3 января для того, чтобы провести небольшой подготовительный цикл и провести несколько товарищеских матчей.

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Додо с Мораесом / Фото: Reuters

Отметим, что олимпийская сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры.

Напомним, уже известно, что по выходу из отпуска "Шахтер" проведет два сбора в Турции перед противостоянием 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой".

Смотрите, как Додо забивал за "Шахтер":

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