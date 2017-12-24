Защитники "Шахтера" Кривцов и Ордец сразились в знании партнеров по команде

В очередном выпуске шоу "Верю не верю" в 1/4 финала сошлись партнеры по линии обороны

Продолжается новогоднее шоу "Верю не верю" от "Шахтера", в котором принимают участие игроки и тренеры донецкого клуба.

Во втором четвертьфинале соревнования на знания партнеров по команде сойдутся Сергей Кривцов и Иван Ордец. На футбольном поле они привыкли действовать вместе, но на один день им придется стать соперниками.

А в следующем выпуске, 25 декабря, состоится противостояние Нуну Кампуша и Антониу Феррейры.

Ранее стали известны все четвертьфиналисты шоу "Верю не верю". В эту стадию пробились Ярослав Ракицкий, Никита Шевченко, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Антониу Феррейра, Нуну Кампуш, Давид Хочолава и Тиагу Леал.

На днях "Шахтер" представил новогодний подарок для болельщиков – мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют". Главными героями анимационной ленты стали Грай, Око и Тур – в уходящем 2017 году легендарным персонажам исполняется 50 лет.

Напомним, что "Шахтер" на зимних сборах сыграет с "Динамо". Стали известны соперники "горняков" на первом сборе в Турции: болгарский "Лудогорец" и загребское "Динамо".