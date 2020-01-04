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Защитником "Динамо" интересуется один из самых богатых клубов Венгрии

4 января, 13:27

Тамаш Кадар уже зимой может вернуться на родину

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар может покинуть Украину уже зимой. Как сообщает Nb1.hu футболист близок к возвращению на родину, где им интересуется один из самых богатых клубов Венгрии – "Фехервар", за который выступает украинец Иван Петряк. Ранее сообщалось, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайд известного журналиста. В их число входит и Кадар.

В текущем сезоне Тамаш Кадар провел 20 матчей во всех турнирах за "Динамо" и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что вчера "Динамо" подписало нигерийского футболиста, которого никто не покупал. Киевский клуб подписал контракт с 21-летним Бенито, который играл в чемпионатах Молдовы, Узбекистана, Беларуси и России. Согласно условиям договора, Бенито будет выступать за "Динамо" в ближайшие три с половиной года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования, которое запланировано на 10 января.

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Напомним, что ранее контракт уругвайского вингера "Динамо" Карлоса де Пены продлили автоматически: он сыграл нужное количество матчей. 24 матча во всех турнирах, 5 голов и 2 результативные передачи позволили уругвайцу продлить контракт на два года.

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Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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Динамо Киев Видеотон чемпионат Венгрии Тамаш Кадар

Источник: Сегодня|Спорт

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