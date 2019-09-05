Заскучал: тренер покинул сборную Коста-Рики по оригинальной причине

Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас покинул свой пост. Специалист объяснил, что принял такое решение, потому что ему стало скучно.
"Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Трудно, ведь я не могу работать с игроками каждый день. Я не чувствую продуктивность. Порой я думаю, что нахожусь в отпуске. Я вижу игроков всего неделю раз в два месяца. Думал, что это не станет проблемой, но я изо дня в день скучаю. Целыми днями приходится убивать себя просмотром фильмов или играми. Мне такая жизнь не нравится", – заявил Матосаса.
52-летний специалист возглавил сборную в октябре прошлого года. Под его руководством Коста-Рика дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Ранее мы писали, что ФИФА назвала претендентов на лучшего тренера года. В него вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").
Кстати, именно "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграли в финале Лиги чемпионов-2019:
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