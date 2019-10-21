Затишье перед бурей: "Реал" будет экономить ради сумасшедшего трансфера

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес твердо намерен купить следующим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Кстати, тренер мадридцев висит на волоске и может повторить судьбу предшественников.
Понимая, что данная сделка потребует огромной суммы, руководитель королевского клуба уже сейчас решил перейти в режим экономии.
Последний матч команда Зидана проиграла "Мальорке":
Отмечается, что мадридский клуб не будут никого подписывать в январе, хотя некоторые из тренеров команды настаивают на обязательном усилении центра полузащиты.
Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил три гола и сделал три ассиста в семи матчах.
Смотрите гол Мбаппе за "ПСЖ":
Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе "Реала". Также добавим, что тренер "Реала" убедил чемпиона мира перейти в мадридский клуб.
Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших игроков своей возрастной категории.
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