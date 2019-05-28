Завершила карьеру самая неординарная пара украинского футбола

Близнецы Баранцы выступали за "Карпаты" и "Спартак". В 32 года они пойдут тренировать детей

Братья-близнецы Баранцы. Фото: FootBoom

Григорий и Борис Баранцы завершили профессиональную карьеру футболистов. Последним клубом 32-летних братьев-близнецов стал перволиговый "Рух", за который они выступали с 2016 года. Григорий и Борис - воспитанники "Карпат", также выступали за "Галичину-Карпаты", "Спартак" Ивано-Франковск, "Газовик-Скалу", "Львов", "Оболонь", "Ниву" Тернополь и "Звезду". Всегда переходили из клуба в клуб вместе, оба выступали в полузащите. Уже известно, что после окончания карьеры будут работать тренерами в академии "Руха".

Как сообщалось ранее, тренер братьев Баранцов попал в неприятную ситуацию. Скандал возник в Горишних Плавнях, там специалист, которого сватали в "Динамо", едва не подрался со своим визави. Леонид Кучук повздорил с Владимиром Мазяром, и арбитр решил выгнать обоих.

Также сообщалось, что Харьков – в пролете: стало известно, кто из Первой лиги поспорит за путевки в "вышку". За пропуск в УПЛ в противостояниях с клубами из высшего дивизиона поспорят "Колос" и "Волынь".

Напомним, главной сенсацией из Первой лиги в нынешнем сезоне стал "Ингулец", дошедший до финала Кубка Украины.

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