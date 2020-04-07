"Завидую, что они играют", – бывший тренер киевского "Динамо" высказался о чемпионате Беларуси

Белорус Александр Хацкевич из Украины уехал на заработки в Россию

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич позавидовал футболистам, которые выступают в чемпионате Беларуси. Напомним, этот национальный турнир остался единственным в Европе, который не остановили из-за пандемии коронавируса. К слову, бывший полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка раскритиковал Хацкевича.

Сейчас 46-летний Хацкевич является главным тренером российского "Ротора" из Волгограда. Белорусский специалист высказался о некогда родном для него чемпионате Беларуси:

"Я, честно сказать, завидую, что они играют, но сейчас такое время, когда важнее здоровье. Не знаю, как долго он будет продолжаться, но я с интересом слежу за ним. Тем более, картинка идет на многие страны. Возможно, кто-то даже и не знал, что в Беларуси тоже есть футбол. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы".

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Александр начинал и заканчивал карьеру в минском "Динамо". А киевскую команду возглавлял в 2017-2019 годах.

Смотрите, как в июле 2019 года "Динамо", которое тренировал Хацкевич, обыгрывало "Шахтер"

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