Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Завораживает: фанаты немецкого клуба спели при свечах на стадионе

24 декабря, 15:24

Болельщики "Униона" поддерживают эту традицию уже 17 лет

Фанаты Униона

Фанаты Униона / Фото: Twitter

28 тысяч поклонников немецкого "Унион Берлин" спели на стадионе любимой команды при свечах.

Читайте также: молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года

Это произошло уже в 17-й раз подряд в канун Рождества – традиция зародилась в 2003 году, когда горстка фанатов подбодрила друг друга в непростое для клуба время. "Унион" барахтался на дне второй Бундеслиги, и болельщики не хотели приходить на домашнее торжество в печальном расположении духа.

Реклама

Клубу понравилась акция, и с тех пор "Унион" устраивает подобное на стадионе каждый год. В этот раз праздник особенно массовый – команда впервые в новейшей истории участвует в Бундеслиге и имеет все шансы продлить прописку в элите.

В тренде
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"
"Барселона" vs "Реал"

Ранее мы рассказывали, что экс-партнер Ярмоленко тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Также мы писали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии Унион

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...