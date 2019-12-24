Завораживает: фанаты немецкого клуба спели при свечах на стадионе

Болельщики "Униона" поддерживают эту традицию уже 17 лет

Фанаты Униона / Фото: Twitter

28 тысяч поклонников немецкого "Унион Берлин" спели на стадионе любимой команды при свечах.

Читайте также: молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года

Это произошло уже в 17-й раз подряд в канун Рождества – традиция зародилась в 2003 году, когда горстка фанатов подбодрила друг друга в непростое для клуба время. "Унион" барахтался на дне второй Бундеслиги, и болельщики не хотели приходить на домашнее торжество в печальном расположении духа.

Реклама

Клубу понравилась акция, и с тех пор "Унион" устраивает подобное на стадионе каждый год. В этот раз праздник особенно массовый – команда впервые в новейшей истории участвует в Бундеслиге и имеет все шансы продлить прописку в элите.

Ранее мы рассказывали, что экс-партнер Ярмоленко тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Также мы писали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама