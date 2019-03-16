Заявление "Олимпика": Ошибки арбитров не позволили команде войти в первую шестерку Премьер-лиги

Донецкий клуб привел доказательства результативных ошибок арбитров в матчах команды

Заявление "Олимпика": Ошибки арбитров не позволили команде войти в первую шестерку Премьер-лиги 2019-03-16T12:09:43+02:00 Футбол Донецкий клуб привел доказательства результативных ошибок арбитров в матчах команды

Донецкий "Олимпик" накануне старта 22-го тура чемпионата Украины на официальном сайте опубликовал заявление, в котором обвиняет арбитров в систематический ошибках против клуба. У руля "Олимпика" Вячеслав Шевчук провел 11 поединков в Премьер-лиги. В клубе проанализировали все эти матчи на предмет судейских ошибок, которые повлияли на результаты команды и выбрали самые вопиющие промахи рефери.

13-й тур. "Ворскла" – "Олимпик" 2:1

Донецкая команда здорово начала этот поединок, вышла вперед уже на 16-минуте матча благодаря точному удару Политыло с 11-метрового. Заметим – и пенальти, и последующее удаление Даллку не вызвало никаких споров со стороны полтавчан. Арбитр Константин Труханов разобрался идеально в этой ситуации. А вот его ассистент Виктор Нижник на 67-й минуте увидел гол, которого не было. Это показали все повторы – Владислав Кулач при счете 1:1 забил гол-фантом, а решение рефери отобрало у дончан минимум два очка.

16-й тур. "Олимпик" – "Заря" (1:1)

На 24-й минуте матча, при счете 0:0, арбитр Иван Бондарь не поставил 11-метровый в ворота луганской "Зари" за игру рукой защитника "черно-белых" Богдана Михайличенко. Соперник явно намеренно сыграл рукой и преградил путь мяча к воротам.

17-й тур. "Шахтер" – "Олимпик" (2:2)

Пожалуй, самая вопиющая ошибка рефери в матчах с участие "Олимпика" в этом сезоне случилась в Харькове. При счете 2:1 в пользу "Олимпика", в компенсированное ко второму тайму время, Жуниор Мораес забил второй гол из метрового офсайда. Этот момент рефери матча Виктор Копиевский и его ассистент Игорь Алехин видели даже на табло стадиона, которое показало повтор голевого момента. Но свое решение все-таки не отменили. Ошибку арбитры признали и затем попросили прощения за это у Вячеслава Шевчука. Но очков это дончанам не прибавило.

19-й тур. "Мариуполь" – "Олимпик" (2:1)

При счете 1:1, в самом начале второго тайма, Денис Шудрик назначил второй 11-метровый в этом матче в ворота "Олимпика" за мифическую игру рукой Матара Дийе. Рефери и его ассистенту показалось, что наш форвард сыграл рукой, хотя на самом деле он просто принял мяч на грудь. Ошибку арбитра признали многие специалисты и бывшие арбитры.

21-й тур. "Александрия" – "Олимпик" (1:1)

Неделю назад "Олимпик" полностью переиграл "Александрию" и даже в меньшинстве претендовал на победу. Вопросов к удалению Тейшейры быть не может – француз совершил два фола и справедливо покинул поле раньше времени. А вот в компенсированное ко второму тайму время дончане заработали чистейший 11-метровый. Евгений Банада откровенно уложил на газон Матара, не позволив тому пробить по воротам.

В клубе посчитали, что ошибки арбитров в матчах с "Олимпиком" не позволили донецкой команде набрать минимум девять очков. Это те пункты, которых не хватило "олимпийцам" для того, чтобы претендовать на попадание в первую "шестерку".

Как мы сообщали ранее "Олимпик" усилился воспитанником "Шахтера" и экс-игроком "Ювентуса".

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