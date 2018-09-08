Здесь нужен огнетушитель: жена игрока "Динамо" прикрыла обнаженную грудь круассанами

Сегодня, 13:53

Ирина Морозюк не дает покоя своим подписчикам в Instagram


Супруга защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина после соблазнительного фото из фитнесс-клуба снова взорвала Instagram откровенным снимком. Девушка сфотографировалась топлес, а свою грудь прикрыла круассанами. "А вы любите Круассаны?", подписала снимок Ирина. Подписчики красотки сразу же забросали ее комплиментами:

  • Здесь нужен огнетушитель
  • Ох Иррка ты даешь дрозда.. Умница
  • С такой подачей я все что угодно съем
  • Жена у Коли Морозюка, пожалуй, самая красивая в Динамо
  • Сексуальные круассаны)
  • Коли ми дивимося на інсту Іри, десь помирає один француз-патріот

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Жена Морозюка не в первый раз публикует пикантные снимки в соцсетях. Недавно мы писали, что Ирина Морозюк показала фотографии с отдыха. На них девушка позирует в купальнике возле пальмы. Под одной из них красотку назвали "тропиканой-женщиной".

Ранее в мае этого года Ирина Морозюк показала, как загорает в бикини на пляже. "Фигура класс, а попа супер", - писали в комментариях подписчики.

В прошлом сезоне Морозюк провел 33 матча во всех турнирах в составе "Динамо", забил три гола и сделал 7 результативных передач. В этом сезоне футболист отыграл в пяти матчах киевлян в чемпионате Украины, принял участие в поединке за Суперкубок страны, а также в двух в Лиге чемпионов, голов пока не забивал.
футбол, WAGs, Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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