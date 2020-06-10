"Здесь отличное лечение и тренажерный зал": как скандалист Роналдиньо проводит домашний арест в отеле

Чемпион мира 2002 года с составе сборной Бразилии и обладатель "Золото мяча" Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в Парагвае. Напомним, что 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог. Ранее экс-футболист и его родственник были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

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"В отеле у нас отличное лечение. У нас все хорошо упорядочено, мы очень спокойны, и они делают все, чтобы пережить это самым приятным способом. Прошло 60 долгих дней. Люди в своих домах должны представить, каково это — быть не в состоянии делать то, к чему привыкли. Я думаю, что это то, что навсегда останется во всех нас после переживания этого сложного периода. Мы занимаемся спортом почти каждый день. У нас есть тренажерный зал, где мы можем работать, и комната, которая была адаптирована для нас", — приводит слова Роналдиньо Mundo Deportivo.

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9 апреля банкрот Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов. Братья находятся под домашним арестом в отеле "Палмарога" в центре Асунсьона. Самые скромные номера в нем стоят от 80-90 долларов за ночь. Однако люкс, в котором проживает Роналдиньо, имеет ценник 380 долларов за ночь.

Мы также сообщали, что появились фото номера, в котором отбывает домашний арест Роналдиньо.

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