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"Здорово, что есть надежные люди на лавке": тренер "Вест Хэма" отозвался об игре Ярмоленко с "Челси"

3 июля, 23:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский вингер удачно проявил себя против одного из лидеров чемпионата Англии

В английской Премьер-лиге сыграли 32 тура, впереди – еще шесть. Как мы сообщали, в среду украинец Андрей Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу в дерби с "Челси". "Молотобойцы" после трех поражений подряд заработали важные три очка в борьбе за выживание в элите, но находятся пока лишь на 16-м месте.

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В воскресенье команде игрока сборной Украины предстоит выезд на очередной матч в Ньюкасл. Перед ним главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес в комментарии bbc.com вспомнил предыдущий поединок и роль Ярмоленко в нем:

"Это было волшебное исполнение от моих игроков с точки зрения приложенных усилий. Они держались до последней минуты и заслужили похвал и доверия. Я думаю, что награда за выдержку и характер ясно была видна [три очка за победу]. Я отдал должное парням за то, как они играли против "Челси".

Считаю, что для нас очень хорошо, что есть люди, которые выходят со скамейки запасных и могут помочь команде и забить. В последнее время у меня не было много возможностей тренировать Андрея Ярмоленко и Джека Уилшира, но шанс работать с ними дает надежду на будущее. Надеюсь, они добавят силы нашему составу".

Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

Ярмоленко забивает за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Читайте, что говорил Мойес о роли Ярмоленко в "Вест Хэме" в начале июня.

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Смотрите, как Андрей забивал за сборную в ворота португальцев в Харькове в отборе на Евро-2020

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футбол чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Дэвид Мойес

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